ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"الرعاية الصحية" تكرم الكوادر الطبية لتميزهم في التدريب المكثف بإيطاليا

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، تكريم الكوادر الطبية المتميزة بالهيئة لتميزهم في التدريب المكثف في مختلف التخصصات بدولة إيطاليا، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في بيان لها: يأتي هذا التكريم كأحد ثِمار برامج التعاون  مع الجانب الإيطالي والممتدة منذ عام 2020 وحتى الآن، حيث تم تكريم 16 طبيبا تم ابتعاثهم إلى دولة إيطاليا في تخصصات القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر وقلب الأطفال وقلب الكبار والأشعة التداخلية وجراحة العظام، والنساء والتوليد، مشيرًا إلى تدريب الكوادر المتميزة بعدد من المستشفيات الدولية بدولة إيطاليا أبرزها مستشفيات سان رفائيل (San Raffaele)، وجروب سان دوناتو( San Donato policlinico) .

وأشار البيان إلى أنه ضمن برامج التعاون مع إيني الإيطالية، تم تدريب 170 كادر طبي أيضّا من العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بهدف تبادل المعرفة مع ذوي الخبرات العالمية وذلك في مجالات قلب أطفال والعظام وفسيولوجية كهربة القلب، والأوعية الدموية والأورام والتميز الإداري في تشغيل المنشآت والأمراض المعدية، وكذلك تم تدريب الفرق التمريضية في مجالات الرعاية المركزة والعمليات ورعاية مرضى السكر وقسطرة القلب، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في الرعاية الصحية بما يُثقِل خبرات الفرق الطبية من القوى البشرية لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن جانبه، ثَمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهود الفرق الطبية المتميزة من هيئة الرعاية الصحية الذين أثبتوا كفاءة وجدارة خلال البرامج التدريبية المتطورة، مثنيًا على الشراكة مع إيني الإيطالية، التي تعزز بدورها استراتيجية الهيئة الرامية للاستثمار في العنصر البشري، وذلك بما يسهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين، ويدعم الوصول للمستهدف من رؤية «مصر 2030»

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تأهيل الفرق الطبية يُعد رحلة نحو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وأضاف: استراتيجية الهيئة لتطوير المهارات الإكلينيكية لدى الأطقم الطبية ترتكز بشكل أساسي على البعثات الطبية للخارج، لافتًا أن للهيئة العديد من البرامج التدريبية الخارجية الممتدة مع عدد من الدول الأوروبية.

ولفت الى أن للهيئة خطة واضحة للارتقاء المستمر بمهارات الكوادر من العناصر البشرية بالهيئة ترتكز على محورين متوازيين أولهم ابتعاث الكوادر للخارج للإطلاع على كل ماهو جديد في عالم الرعاية الطبية، وثانيها استقدام الخبرات لتناقل وتبادل المعارف والوقوف على آخر التطورات والمستجدات العالمية.

2a44d879-a1b7-4351-bc47-3110d8ac51c5
2a44d879-a1b7-4351-bc47-3110d8ac51c5
4a2e508b-9fc3-40d1-bfc1-4490ae5b728b
4a2e508b-9fc3-40d1-bfc1-4490ae5b728b
56e53501-2735-486a-ac4f-5a325b375c60
56e53501-2735-486a-ac4f-5a325b375c60
704fcc8a-78e9-41a9-9ae4-e28085e37223
704fcc8a-78e9-41a9-9ae4-e28085e37223
738dfc4e-1540-4233-bb90-70cb29e1f59d
738dfc4e-1540-4233-bb90-70cb29e1f59d
5566e2be-d289-4ffe-94e4-8a54a9732766
5566e2be-d289-4ffe-94e4-8a54a9732766
a6d52422-1e49-4cbe-9044-021bac3c0638
a6d52422-1e49-4cbe-9044-021bac3c0638
aecbefe9-57f4-4170-99c0-b7bf41d19e8e
aecbefe9-57f4-4170-99c0-b7bf41d19e8e
d221f8a5-e4c6-4c5a-986b-650d324c640e
d221f8a5-e4c6-4c5a-986b-650d324c640e
d13324c8-9915-4da5-97f4-125eaae6221d
d13324c8-9915-4da5-97f4-125eaae6221d
e64fa2fb-296a-4278-a4e6-67eebce53c1d
e64fa2fb-296a-4278-a4e6-67eebce53c1d
الدكتور أحمد السبكى هيئة الرعاية الصحية مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور هانى راشد والدكتورة هبة عويضة العاصمة الإدارية الجديدة