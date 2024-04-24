الجمعة المقبل.. أوركسترا النور والأمل على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا فنيًا يحييه أوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو تامر فهمي وذلك فى الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 26 أبريل على مسرح أوبرا دمنهور، فى إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

يضم الأوركسترا نخبة من العازفات الكفيفيات المتميزات اللاتي تعلمن النوتة الموسيقية بطريقة برايل ، ويقدم باقة من أجمل الأعمال الموسيقية الكلاسيكية الغربية، بالإضافة إلى الموسيقى الشرقية المتطورة، باستخدام مجموعة من الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والإيقاع.



من الجدير بالذكر أن أوركسترا النور والأمل، أول فرقة موسيقية تتضمن عددًا من الكفيفات، اللاتي تحدين الإعاقة بالفن بين عزف الموسيقى والغناء، وقدمت العديد من الحفلات حول العالم، حيث زار الفريق 27 دولة، من بينها 15 دولة عربية، إضافة إلى 5 دول أوروبية و5 آسيوية، وحصلت الفرقة على عدد كبير من الجوائز منها «درع الجمعية النسائية الإجتماعية الثقافية»، «درع المخيم العربي السادس للمكفوفين» و«درع دولة الإمارات العربية المتحدة».