8 خطوات لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية

في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، أصبح ترشيد النقفات أمر لا غنى عنه ومن بين المجالات التى يمكن توفير الأموال التى يتم إنفاقها عليها هي مرفق أو فاتورة الكهرباء حيث يمكن من خلال خطوات بسيطة خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وبالتالى تجنب إهدار الأموال و الطاقة في نفس الوقت وتوجيهها فى اتجاهات أخرى.

ولذلك ترصد “ البوابة نيوز ” خطوات خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وهى كالاتى:

1- أغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف أو الدفاية الكهربائية لضمان الحصول على درجة الحرارى المطلوبة داخل الغرفة.

2- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاق.

3- اطفى إضاءة الغرف عند الخروج.

4- عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة .

5- تجنب استخدام غلاية المياه خلال فترة الذروة التي تبدأ من أذان المغرب و حتى الساعة 11 مساء

6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها للأستفادة من الطاقة الكهربائية المستهلكة.

7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.

8- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.