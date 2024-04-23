اتحاد الكرة يحصل على موافقة 50 ألف مشجع لمباراة مصر وبوركينا فاسو

حصل مجلس ادارة اتحاد الكرة، علي موافقة من قبل الجهات الامنية، بحضور 50 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، في الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وذلك ضمن مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم النسخة المقبلة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.