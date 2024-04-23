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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 900 مليون جنيه

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة اقتراحات برغبة مليون جنيه