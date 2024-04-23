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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يكلف جهازه المعاون بعدة مهام.. اعرف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
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طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من جهازه المعاون سرعة تسليم تسجيلات حديثه لمباريات لبوركينا فاسو وغينيا بيساو لوضع خطة مواجهتهما، وذلك الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى كل منتخب. 

كما شدد علي استمرار متابعة الجهاز الفني لمباريات الدوري العام خاصة بعد إصابة الجهاز بصدمة بعد تعرض محمد أبو جبل ومحمد شكري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.

التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن منتخب مصر