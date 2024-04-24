شاهد| بعد 20 سنة كوافيرة.. شيرين بدر تكشف لـ«البوابة نيوز» رحلة وصولها لمنصب مديرة إقليمية بـ أمازون

تصدرت قصة كفاح وإبداع المصرية شيرين بدر، والتي تشغل منصب مديرة إقليمية بشركة أمازون العالمية؛ مواقع التواصل والمواقع الإخبارية؛ بعد نشر قصة كفاحها والتي بدأت من أزُقة حواري الحي الشعبي بدار السلام بالقاهرة، ثم عملها كوافيرة لمدة 20 سنة «1996 – إلى 2016»؛ حتى كُللت مسيرة كفاحها، بالتعيين مديرة إقليمية في أمازون العالمية؛ لخبرتها الواسعة في تهيئة محركات البحث «SEO».

«البوابة نيوز» حاورت خبيرة الـ «SEO» شيرين بدر لمعرفة قصة كفاحها وتجاربها في العديد من المجالات المختلفة حتى عينتها أمازون مديرة إقليمية..