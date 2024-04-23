محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين قطور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة وتطهير خندق الغاز ووضع طبقه رمل نظيفة، بطريق الشين قطور، تمهيدا لأعمال الرصف حيث تم تكسير 1 كم بكامل العرض.

وأكد المحافظ أن تأهيل ورصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.

وأشار المحافظ إلى أن رصف طريق الشين قطور اتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.