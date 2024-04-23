الأهلي كابيتال القابضة تستحوذ على 51 % من أسهم رأس المال شركة «إيزيليس»

أعلنت شركة الأهلي كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري – عن نجاحها في إتمام الاستحواذ على 102 مليون سهم (51%) من أسهم رأس المال في شركة إيزيليس من السويدي كابيتال القابضة، وتولت شركة الأهلي فاروس دور المستشار والوسيط المالي الحصري للعملية.

وصرح كريم سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة أن الشراكة مع شركة السويدي كابيتال تأتي استهدافا لإطلاق إمكانات شركة إيزيليس من خلال التوسع الرأسي والأفقي للخدمات التي تقدمها الشركة، مدعومة بالرؤى المتوافقة بين المؤسستين المساهمتين، إلى جانب وجود فريق عمل من أقوى فرق عمل الإدارة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم لقيادة الشركة في المرحلة القادمة، معربا عن تطلعه لان تؤدي هذا الخطوة الى تعزيز سوق المؤسسات المالية غير المصرفية.

وأضاف المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة أن تضافر الجهود مع الأهلي كابيتال، يتيح فرصا مميزة للارتقاء بشركة إيزيليس نحو مستويات جديدة من حيث التمويل وعلاقات العملاء والمصداقية، كما يعزز التحالف الاستراتيجي بين المؤسستين من مكانة الشركة في السوق، ويمهد الطريق لتحقيق طفرات في نوعية وحجم الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة.

ومن جانبه، كشف أحمد الخولي – الرئيس التنفيذي لشركة إيزيليس – عن أن الشركة تستهدف آفاق جديدة بفضل استحواذ شركة الأهلي كابيتال القابضة، كما أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستمثل علامة فارقة بالنسبة لشركة إيزيليس حيث ستؤدي إلى تعزيز وتنويع قدراتها ومواردها المالية إضافةً إلى إمكانية تنويع مواردها المالية وستمكنها هذه القوة الجديدة التي اكتسبتها الشركة من خدمة قطاع أوسع من العملاء على نحو أفضل وتوسيع باقة الخدمات المالية التي تقدمها على المستوى المحلي وعلى مستوى المنطقة كذلك.

كما أعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في تكوين هذه الشراكة رفيعة المستوى بين مجموعة السويدي، وهي واحدة من أكبر مجموعات الأعمال في المنطقة، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، المؤسسة المالية الرائدة في مصر، مضيفا أن تلك العملية ستعزز آفاق نمو شركة إيزيليس وستؤدي إلى تحقيق المزيد من التنمية في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية ككل، مضيفا انه بفضل المهارات والخبرات التي يتمتع بها فريق عمل الدمج والاستحواذ بشركة الأهلي فاروس تمت العملية بنجاح، موجها الشكر لمجموعة السويدي على ثقتها في كافة المراحل.

وقد تولى مكتب المحاماة أدسيرو– راجي سليمان وشركاه دور المستشار القانوني للطرف البائع، وتولى مكتب المحاماة ALC علي الدين وشاحي وشركاه دور المستشار القانوني للطرف المشتري. وقام مكتب جرانت ثورنتون بدور مستشار المعاينة النافية للجهالة المالية و الضرائبية. وكانت شركة الأهلي فاروس للخدمات المصرفية الاستثمارية هي المستشار المالي الوحيد للعملية بينما تولت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية دور الوسيط الوحيد في العملية.

تجدر الإشارة الى أن شركة إيزيليس قد بدأت نشاطها في يونيو 2021 برأس مال مصرح به بواقع 500 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع يساوي 200 مليون جنيه مصري، وتعد الشركة جزءًا من السويدي كابيتال القابضة، وقد انطلقت شركة إيزيليس بهدف توفير حلول مالية سهلة ومبتكرة تعزز من الأداء التشغيلي والمالي للعملاء، ومن المقرر أن تنضم خدمة التأجير التشغيلي والتمويل العقاري قريبًا إلى خدمات التأجير التمويلي والتخصيم التي تقدمها الشركة.

وقد تأسست شركة الأهلي كابيتال القابضة في عام 2008 برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5 مليار جنيه مصري بهدف تحقيق عوائد فائقة من خلال الاستحواذ على حصة مؤثرة في العمليات المتعلقة بالملكية، وخلق قيمة عبر القطاعات التي تستثمر فيها وكذلك في الاقتصاد المصري، وتعد الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، وبنهاية عام 2023، بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة لمجموعة الأهلي كابيتال القابضة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، وتضطلع شركة الأهلي كابيتال القابضة اليوم بتشغيل مجموعة كاملة من الخدمات من خلال ثلاثة محاور استراتيجية: الأسهم الخاصة، وأسواق المال، والخدمات المالية غير المصرفية. وقد ساعدها ذلك على أن تحظى بمكانة فريدة في السوق من خلال توفير حلول استثمارية مبتكرة وشاملة مدعومة بأساس مالي قوي متمثل في البنك الأهلي المصري.

كما تعد السويدي كابيتال القابضة شركة استثمارية مصرية تأسست عام 2018 تركز على الاستثمار في قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والفندقة والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية والتأمين والسيارات وغيرها. ومن خلال التركيز على بناء علاقات متينة وإيجاد حضور قوي على أرض الواقع، نجحت شركة السويدي كابيتال في تنويع نشاطها القطاعي، فهي تدير حاليًا محفظة استثمارية تتجاوز 700 مليون دولار أمريكي، مما يجعل لها دورًا هامًا في السوق وتهدف الشركة إلى الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبراتها ومواردها لدعم نمو وتطوير شركات محفظتها.

وﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ اﻷھﻠﻰ ﻓﺎروس ﻟﺘﺮوﯾﺞ وﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﮭﻢ وأدوات اﻟﺪﯾﻦ، وﯾﻀﻢ ﻗﻄﺎع أﺳﻮاق اﻻﺳﮭﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺮوﯾﺞ وﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻻﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻮى وﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪﻣﺞ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع أﺳﻮاق أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ وﺗﺮوﯾﺞ وﺗﻐﻄﯿﺔ طﺮوﺣﺎت أدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﯿﮭا.