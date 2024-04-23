محافظ أسوان يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وأكد اللواء أشرف عطية فى برقيته أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث اعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

وتابع أنه ليوم مشهود فى تاريخ النضال الإنسانى بأن تتحرر أرض مصر بأيدى أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والاستقرار .

وأضاف محافظ أسوان، أننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والإزدهار .

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة .