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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

أمن لقاهرة يواصل مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

رائم الإتجار فى المواد
رائم الإتجار فى المواد المخدرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :  ضبط (4 عاطلين- لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – ميزان حساس).
 ضبط (سائق ، عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (1,300 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ميزان حساس).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة 

الاستروكس الهيروين القاهرة