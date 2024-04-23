أمن لقاهرة يواصل مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية : ضبط (4 عاطلين- لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس .. وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – ميزان حساس).

ضبط (سائق ، عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (1,300 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة