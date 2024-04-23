محافظ سوهاج يهنئ الرئيس بذكرى عيد تحرير سيناء

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

جاء البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، هذا الانتصار الذى أعاد للشعب المصرى أرضه وكرامته، والذي سيظل إنجازاً وطنياً، ورمزاً للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل.

ودعا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبات السعيدة على الرئيس السيسي وعلى الشعب المصري بكل خير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.