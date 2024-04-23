استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة أريحا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، باستشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا.

وشهد مخيمي عقبة جبر وعين سلطان اليوم، اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيمين، ونتج عن تلك الاشتباكات إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.

كما شنت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا على شواطئ بحر منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الإثنين، أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي اتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وتتعرض البلدة بشكل متكرر لاعتداءات المستعمرين واقتحامات قوات الاحتلال.

كما أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جسر حلحول شمال مدينة الخليل، وتم نقلهم إلى مستشفي في المدينة.