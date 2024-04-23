اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط بلدتي بلعين وخربثا غرب رام الله،وتمركزت قوات الاحتلال في شوارع بلدة بلعين، كما نشر الاحتلال الآليات العسكرية في الشوارع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وأمس الإثنين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة طمون، جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

كما أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي اتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وتتعرض البلدة بشكل متكرر لاعتداءات المستعمرين واقتحامات قوات الاحتلال.

وأصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جسر حلحول شمال مدينة الخليل، وتم نقلهم إلى مستشفي في المدينة.