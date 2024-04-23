توريد 7545 طن قمح لشون وصوامع البحيرة بموسم الحصاد الجديد

أعلن المحاسب محمد عبدالعال وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، عن توريد 7545 طن قمح حتى الآن بموسم الحصاد الجديد للشون والصوامع بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن المزارعين يحصلون علي المبالغ المالية الخاصة بهم خلال 24 ساعة من اتمام عملية التوريد.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الدولة سهلت الإجراءات على المزارعين وحددت سعر عادل للأردب، مؤكدًا أن الاجراءات تجري بسهولة كبيرة، وأن الإجراءات لا يوجد بها أي روتين أو تعقيد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، استمرار أعمال التوريد بوتيرة عالية، موضحة أن هذه الكميات تم توريدها من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام والتي تبلغ 290089 فدانًا، وذلك من خلال 37 مركز تجميع موزعة على مختلف أنحاء المحافظة.

وحرصًا على تذليل أي عقبات قد تعترض عملية التوريد، وجهت الدكتورة بلبع بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين والموردين، مؤكدةً على أهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

أسعار القمح المُورد

درجة نقاوة 23.5 قيراط: 2000 جنيه للأردب.

درجة نقاوة 23 قيراط: 1950 جنيهًا للأردب.

درجة نقاوة 22.5 قيراط: 1900 جنيهًا للأردب.

ويتم تسديد مُستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من عملية التوريد.

وتُكثف محافظة البحيرة حملاتها الرقابية على حركة القمح للتأكد من سلامة التخزين وضمان سير عملية التوريد بانتظام.