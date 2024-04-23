18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة



بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة في مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال، والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضًا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم عدد أسرة العناية المركزة وأيضًا زيادة حضانات الأطفال.