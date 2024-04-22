انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السادس للدراسات العليا بآداب القناة

نظمت كلية الآداب والعلوم الانسانيه بجامعة قناة السويس، اليوم الاثنيت، مؤتمرها العلمي السادس للدراسات العليا والبحث العلمي الذي جاء تحت عنوان" الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية".

جاء المؤتمر برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية و رئيس المؤتمر واشراف تنفيذي الدكتور محمد محمد تهامي مقرر المؤتمرو الدكتورة مني عبد الرحمن عبد الفتاح منسق المؤتمر

وقد اشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة في كلمته بموضوع المؤتمر وأهميته في هذه المرحلة خاصة في مجال البحث العلمي.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو الحدود الجديدة للإنسانية. بمجرد عبور هذه الحدود، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى شكل جديد من الحضارة الإنسانية.

موضحا أن المبدأ التوجيهي للذكاء الاصطناعي ليس أن يصبح مستقلاً أو يحل محل الذكاء البشري. ولكن يجب علينا أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنساني قائم على القيم وحقوق الإنسان

وفي كلمته أعرب الدكتور عادل السعدني عميد الكلية عن سعادته بنجاح المؤتمر

مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى

إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا المشاركة في المؤتمر والاستفادة منه وثقل خبراتهم

كما يهدف إلى تطويع البحث العلمي في تعزيز دور الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى أنه يتيح الفرصة للباحثين للمشاركة بأوراق بحثية في دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العلوم الإنسانية

هذا وقد دار المؤتمر حول العديد من المحاور الهامه منها :

1- اللغات والذكاء الاصطناعي.

٢ - الإشكاليات الفلسفية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

٣ - الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.

٤ - تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والقضايا المجتمعية.

ه - تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

٦ - الذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة ذوي الهمم.