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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"الوزراء البحريني" يشيد بنتائج زيارة الملك حمد إلى مصر

الرئيس السيسي والملك
الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى
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أثنى مجلس الوزراء البحريني على أهمية المحادثات الرسمية التي أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا تحقيق نتائج إيجابية خلال زيارته إلى مصر.

وأشاد المجلس بجهود تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذه التصريحات جاءت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عُقد اليوم في قصر القضيبية، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

وأشاد المجلس كذلك بالنتائج الإيجابية للاجتماع الذي جمع الملك حمد بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكدًا أهمية زيارة الملك إلى الأردن في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد المجلس أيضًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير الأضرار الناجمة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، مشيرًا إلى الضرورة العاجلة لتطوير البنية التحتية وشبكات تصريف المياه في المناطق المتضررة بشكل يتماشى مع المعايير القياسية والكفاءة المطلوبة لمجابهة التحديات المختلفة.

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