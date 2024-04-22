الكرملين: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة، مشيرا إلى أنها ستزيد عدد القتلى الأوكرانيين.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين، لن تغير هذه الحزمة الوضع في ساحة المعركة، ولكن الأموال المخصصة والأسلحة ستؤدي إلى خسائر جديدة في صفوف الأوكرانيين وقتل المزيد من الأوكرانيين وتكبيد أوكرانيا خسائر فادحة"، موضحا أن معظم الأموال المخصصة ستبقى بطريقة أو بأخرى في الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح أكثر ثراء وستجني أرباحا إضافية بتقديمها المساعدة لأوكرانيا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يتوقع هذا القرار الأمريكي بتمرير مساعدات لأوكرانية بحوالي 61 مليار دولار، قال بيسكوف لقد كان هذا الأمر متوقعًا تماما.

في سياق مختلف، أعلن بيسكوف، أنه من المتوقع أن تتاح الفرصة للرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في المستقبل القريب لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك مغادرة حرس الحدود الروسي أرمينيا.

