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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من مساء الخميس المقبل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من مساء يوم الخميس  الموافق 25 / 4 / 2024  .
عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة  فتصبح الساعة 1:00 صباحاً على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر التوقيت الصيفي ر مسير القطارات