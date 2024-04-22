السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من مساء الخميس المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024 .

عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحاً على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة .