جامعة قناة السويس تنظم معسكر بحث ودراسة لطلابها بشرم الشيخ

نظمت إدارة النشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب معسكر بحث ودراسة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 16 إلى 20 إبريل الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأقام الوفد المشارك في مركز بحوث البيئة وعلوم البحار التابع للجامعة بمدينة شرم الشيخ.

وضمت فعاليات الدراسة زيارة محمية رأس محمد، ومحمية المنجاروف، ووادي جُني، ومحمية البلوهول.

جاء المعسكر بتنظيم إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب المركزية، والأستاذة إبتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.