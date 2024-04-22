بينهم نجيب محفوظ.. معرض كاركتير يصور أشهر كتاب العالم بالمركز الثقافي الإسباني

يفتتح معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافي الإسباني)، مساء اليوم الاثنين 22 أبريل، معرضًا بعنوان "رسم الأدب: الكُتاب والكاريكاتير"، يتضمن المعرض 50 لوحة كاريكاتيرية لميجيل دي ثربانتس، ونجيب محفوظ، وجابرييل جارثيا ماركيث، وغيرهم من أشهر الكتاب العالميين، قام برسمها فنانون من مصر، وإسبانيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للكتاب، ويستمر المعرض حتى 12 مايو المقبل.

يتزامن المعرض كذلك مع احتفال ثربانتس باليوم العالمي للكتاب، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، والذي يُخصص هذا العام لشخصية الإنكا جارثيلاسو دي لابيجا، تقديرا وتكريما للكاتب والمؤرخ الذي توفي يوم 23 أبريل عام 1616. وتتضمن فعاليات الاحتفال عدداً من الأنشطة الثقافية المتاحة للجمهور العام من الساعة 3 عصراً حتى 9 مساء الثلاثاء.

يقام المعرض بالتعاون مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير (فيكو مصر)، ومعهد كيبيدو لفنون الفكاهة بجامعة الكالا (إسبانيا)، وقد تم اختيار الأعمال بالتعاون مع الفنان فوزي مرسي.

من جانبه صرح خوسيه مانويل البابستور، مدير معهد ثربانتس، قائلاً: "يعتز ثربانتس باستضافة المعرض المتميز، تزامناً مع احتفالنا باليوم العالمي للكتاب وأسبوع ثربانتس، والذي يمكننا أن نرى فيه ثربانتس يرتدي نظارات الواقع المعزز، ومؤلف رواية دون كيخوته نفسه وويليام شكسبير يتبادلان القراءات، ونجيب محفوظ وجارثيا ماركيث يلتقطان صورة ذاتية بجوار عناوين أشهر أعمالهما... إنها مشاهد خيالية، إلا أنها قد تجسدت في الواقع بريشة عدد من فناني الكاريكاتير بمصر وإسبانيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا".

وأضاف: "يحرص ثربانتس، بالتعاون مع شركائه الفاعلين على الساحة الثقافية، على تنظيم واستضافه مختلف الفعاليات التي من شأنها إحداث التقارب الثقافي وتعزيز التعبير والحوار. واخترنا هذا العام أن نحتفل باليوم العالمي للكتاب من خلال فن الكاريكاتير الذي يمثل على مر العصور وسيلة حيوية للتعبير الفني والنقدي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث الجارية، ويمكن أن يعمل الكاريكاتير أيضًا على تضخيم وإبراز ميزات الشخص الذي يتم تصويره مؤكدا بهذا على تفرده وأهميته كفن في تقديم منظور جديد ومختلف يقربنا إلى صورة وأعمال الشخصية. مستوحاة من بورتريهات قديمة أو صور فوتوغرافية حديثة أو من وحي خيالهم أطلق الفنون العنان لإبداعهم ليقدموا لنا معرضًا للصور الممتعة والعاطفية. بعيدًا عن الوضعيات التقليدية والثابتة المعتادة، يكتسب مؤلفونا المفضلون حياة جديدة وحداثة بفضل ريشة هؤلاء الفنانين العظماء من 16 دولة مختلفة".

جدير بالذكر أنه قد تم اختيار يوم 23 أبريل ليكون "اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف" لأنه يتزامن مع ذكرى وفاة ميجيل دي ثرباتس، ووليام شكسبير، والإنكا جارثيلاسو دي لا بيجا في مثل ذلك اليوم من عام 1616. كما يتزامن مع ذكرى ميلاد مولد أو وفاة مؤلفون عظماء آخرون في الأدب مثل فلاديمير نابوكوف، والشاعر الرومانسي الإنجليزي ويليام وردزورث، والأيسلندي الحائز على جائزة نوبل هالدور لاكسنيس، والكاتب الفرنسي ووزير الثقافة في بلاده موريس درون. أو الكاتب والصحفي الكاتالوني جوزيب بلا. علاوة على ذلك، فإن يوم 23 أبريل أيضا هو يوم اللغة الاسبانية بالأمم المتحدة. وفي إسبانيا، يتم تسليم جائزة ثربانتس وهي أهم جائزة للأدب باللغة الإسبانية كذلك في 23 أبريل من كل عام.

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