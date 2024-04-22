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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تواصل ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في مجال  ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) .. مطلوب التنفيذ عليه فى 24 قضية (تبديد) بإجمالى مدد حبس 10 سنوات وكفالات مالية.
ضبط (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) .. محكوم عليه بالسجن المؤبد.
ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) .. مطلوب التنفيذ عليه فى 48 قضية (تبديد – إيصال أمانة) بإجمالى مدد حبس 20 سنة و4 أشهر وكفالات مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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