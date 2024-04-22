بالفيديو.. نية أمريكية لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية تثير غضب نتنياهو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "نية أمريكية لفرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.. ونتنياهو غاضب".

أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض سلسلة جديدة من العقوبات المحتملة على وحدة نتساح يهودا الإسرائيلية جدلا وغضبا واسعين في أوساط الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب وصل إلى حد الرفض الشديد والتحدي للقرار الأمريكي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيتصدى لأي عقوبات تُفرض على أي وحدة عسكرية إسرائيلية، واصفا القرار بـ"قمة السخافة" و"الانحطاط الأخلاقي"، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال برئاسته ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه الخطوات الأمريكية.

الغضب الإسرائيلي وصل إلى وزارة الخارجية الأمريكية على لسان الوزير بحكومة الحرب بيني جانتس الذي طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإعادة النظر في قرار فرض العقوبات على الوحدة، مشددًا على أن فرض عقوبات من هذا القبيل يعد خطأ لأنها ستضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب ووصفها بأنها "غير مبررة".

