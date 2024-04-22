اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمي 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية و شديد الحرارة علي جنوب البلاد و دافئ علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الانحاء.

كما يشهد الاثنين نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من اقصي غرب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 24 درجة .