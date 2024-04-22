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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تتجه إلى مخيم بلاطة شرق نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط المخيم، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية داخل المخيم، بسماع دوي انفجارات في مخيم بلاطة ناجمة عن استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك تعزيزات عسكرية إضافية لقوات الاحتلال تتجه إلى مخيم بلاطة شرق نابلس عبر حاجز بيت فوريك.

ومنذ قليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشقيقين محمد وموفق حسين أبو مارية بعد اقتحام منزل عائلتهما والاعتداء على أفراد المنزل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.

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