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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من أحياء البلدة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل ومصالح تجارية وتفتيشها وتوقيف مواطنين والاعتداء عليهم، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية،  ما أدى الى وقوع اصابات بالاختناق في صفوف الأهالي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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