هاني نسيرة لـ"الضفة الأخرى": نمط فكر جماعة الإخوان شيعي في الأساس

قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن الحركات الأصولية ترى أن التاريخ الإسلامي أبيض وجميل بصورة كاملة، وتتحدث عن الخلافة الراشدة والعدل والفتوحات، ولا تتحدث عن أزمات التاريخ الإسلامي أو أي جيوب سلبية.

وأضاف "نسيرة"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحركات الأصولية ترى أن التراث يسير بانتظام منذ عهد النبي وحتى الآن، ولا يتحدثون عن الفرق أو الخوارج، مشيرًا إلى أن التاريخ الإسلامي لم يكن أبيضًا بالكامل، وكان يحتوي على العديد من السلبيات.

وأشار إلى أن كل جماعات الإسلام السياسي خاصة حركة جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى استعادة الخلافة، وإقامة إمامة عادلة، وهذا نمط أمامي وشيعي على وجه الخصوص، وهذا الأمر ظهر بشكل واضح في فرقة "الحشاشين".