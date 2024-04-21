أزمة نفسية تقود طالب لإنهاء حياته داخل منزله بأطفيح

أقدم طالب في الصف السادس الابتدائي، على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل منزله بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقي المقدم عبدالحليم الجيار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل مشنوق داخل منزله بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "يوسف" 13 سنة، طالب في الصف السادس الابتدائي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وبسؤال أسرة المتوفي افادوا ياقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب رغبة في عدم إكمال تعليمه واجبار والدته له علي الذهاب للمدرسة، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.