قداس أحد القديسة مريم المصرية في دير القديس يوحنا المعمدان-دوما

رفع قداس أحد القديسة مريم المصرية في دير القدّيس يوحنّا المعمدان-دوما، بحضور وترأس المتروبوليت سلوان (موسى) راعي أبرشية جبيل والبترون وتوابعهما اليوم.

جاء بحضورالأرشمندريت توما (بيطار) رئيس دير القديس سلوان الآثوسي ومدبر عائلة الثالوث القدوس، وقدس الأم مريم (زكا) رئيسة دير القديس يوحنا المعمدان، وحضور أخويتَي الديرَين من الرهبان والراهبات والمؤمنين. وقد عاونه في الخدمة قدس الأب موسى (أبو رجيلي) وقدس الشماسان سابا (الهبر) وسلوان(الخوري). في عظته تحدث صاحب السّيادة عن سيرة القديسة مريم المصرية وأهمية التوبة في حياتنا.