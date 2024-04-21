ننشر قائمة المرشحين لمجلس إدارة غرفة السلع السياحية

أغلقت غرفة السلع والعاديات السياحية، اليوم الأحد، باب التقدم لانتخابات مجلس الإدارة، وعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية عن الغرفة، وهي الانتخابات المزمع عقدها 22 مايو المقبل.

وتقدم لعضوية مجلس الإدارة كلا من: جودة دسوقى جوده الشاعر، أمير فؤاد فرج عبد السلام، فايد أدهم أحمد دهب، باسم رزق ذكى، عمرو محمد قدرى، ابراهيم على محمد القماطي، صلاح ابراهيم محمد علي، على عبد المجيد محمد.

بينما تقدم لانتخابات مندوبية الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ محمد مصطفى محمد عبد المجيد، لمعى إبراهيم لمعى إبراهيم، مريم حلمى ساويرس، ناصر صلاح حنا، حسن محمد حسن على، أيمن ظريف عازر، مراد رشاد شنودة، فوزية عبد الخالق محمد، أيمن سمير كامل عبد المسيح، ياسر عبد النبى رمضان.

وكان قد تم فتح المحضر بذات الهيئة يوم الأحد الموافق 21/4/2024 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً لتلقى وفحص طلبات الترشح ولم يتقدم أحد للترشح لعضوية مجلس الإدارة ولم يتقدم أحد للترشح لمندوبية الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبناءاً على إنتهاء المدة المُحددة للجنة المشرفة للقيام بأعمالها وأيضاً طبقاً لقرار رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، تم إرسال صورة من الأوراق الى الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة.