نائب محافظ القاهرة تتابع جهود الأجهزة التنفيذية لتطهير محيط مخرات السيول

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لجميع الاجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول باستمرار أعمال التطهير والنظافة لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي وبالتنسيق مع المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية في القيام بحملة نظافة مكبرة وتطهير شارع مخر السيل بنطاق الحي مؤكدة على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على جانبي السيل.

واكدت المهندسة جيهان عبد المنعم مواصلة أعمال النظافة والتطهير لرفع المخلفات، وإعادة الموقع إلى أصله الطبيعي؛ وتطهير المجرى بصورة كاملة، لرفع الضرر عن المواطنين، لافته الى استمرار متابعة الاعمال لحظة بلحظة ، علاوة على المتابعة الميدانية المستمرة والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن من خلال إرسال المعدات واللوادر اللازمة لرفع جميع المخلفات والتراكمات.