أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فوريست، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: أشلي يونغ، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.
خط الوسط: جاك هاريسون، ادريسا غاي، اندريه غوميز، دوايت ماكنيل، عبدالله دوكوري.
خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.
ويحتل فريق إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. تشكيل متحفظ من إيفرتون فى مواجهة نوتينغهام فورست
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أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فوريست، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فوريست، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.