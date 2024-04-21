الدورى الإنجليزى.. تشكيل متحفظ من إيفرتون فى مواجهة نوتينغهام فورست

أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فوريست، وذلك بعد قليل على ملعب " جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أشلي يونغ، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جاك هاريسون، ادريسا غاي، اندريه غوميز، دوايت ماكنيل، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

ويحتل فريق إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.