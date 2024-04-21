مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون التأمين الموحد

بدأ منذ قليل، مجلس النواب خلال جلسته العامه المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية،