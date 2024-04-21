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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كلاسيكو الأرض.. برشلونة يسعى لتصحيح المسار وريال مدريد يستغل روح التأهل فى الشامبيونز ليج

ريال مدريد
ريال مدريد
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، لمتابعة كلاسيكو الأرض بين فريق ريال مدريد الذى يستضيف نظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مستبقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدورى الإسبانى قبل الكلاسيكو برصيد 78 نقطة، بينما يدخل برشلونة اللقاء وهو فى الوصافة متأخرًا عنالفريق الملكى بـ 8 نقاط.
 

وكانت مواجهة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين، على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ 11، انتهت بفوز الفريق الملكى بهدفين لهدف.
 

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعدأقصائة من بطولة دورى ابطال اوروبا، على يد باريس سان جيرمان الفرنسى، فى ريمونتادا ستظل عالقة فى ازهان جماهير البارسا.
 

كما يأمل الإسبانى تشافى، المدير الفنى لفريق برشلونة، فى تحيق نتيجة ايجابية، والظفر بالثلاث نقاط، من أجل تقليل فارق النقاط مع الفريق الملكى.
 

وعلى الجانب الأخر، يسعى الريال لتوسيع الفارق مع غريمه، للاقتراب أكثر من اللقب، فيما سيشعل فوز البارسا المنافسة بشدة في الرمق الأخير من الموسم، حيث سيتقلص الفارق إلى 5 نقاط.
 

ويسعى أنشيلوتى المدير الفنى للريال، لأستغلال نشوة النصر والتأهل لنصف نهائى ابطال اوروبا، على حساب مانشستر سيتى الإنجليزى "حامل لقب الشامبيونز ليج".

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