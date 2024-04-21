الجيش الروسي يقصف بلدتين في إقليم سومي الحدودي

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي قصف بلدتين تابعتين للإقليم الحدودي ثلاث مرات في أخر 24 ساعة.

وذكرت الإدارة في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أطلق الروس النار ثلاث مرات على المناطق الحدودية والبلدات في إقليم سومي وقد تم تسجيل 11 انفجارًا مدفعيًا؛ حيث تعرضت منطقتا كراسنوبل وسيريدينا-بودا للقصف".

وفي إقليم دنيبروبتروفسك، أفادت الإدارة العسكرية بأن هناك أن مبنى شركة مرافق ومنازل وشبكات كهرباء تضررت نتيجة القصف المدفعي الروسي وضربات الطائرات بدون طيار في أخر 24 ساعة.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة ونقلته "يوكرين فورم":" خلال نهار أمس، أطلق الجيش الروسي نيران المدفعية على منطقة نيكوبول، حيث استهدفها بطائرات بدون طيار هجومية من مختلف التعديلات. وتأثرت بلدات نيكوبول ومرهانيتس وميروف وبوكروفسكي بهجمات الروس".