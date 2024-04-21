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الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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«الصحة»: إجراء فحص طبي وتوعية لـ 1500 مواطن من رواد مكتبة الإسكندرية .. صور

جانب من فرق التوعية
جانب من فرق التوعية
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فرق التثقيف الصحي التابعة للوزارة خلال تقديم خدماتهم للمواطنين والمترددين على مكتبة الإسكندرية على هامش انعقاد فعاليات الموتمر الدولي الثامن للصحة النفسية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الأساليب الصحية والعادات الغذائية الصحيحة، وضرورة  التعرف على قضايا الصحة النفسية، وعلى رأسها اضطراب طيف التوحد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم التوعية الصحية لما يزيد عن 1000 زائر لمكتبة الإسكندرية من المواطنين والوافدين لحضور المؤتمر، من خلال فرق التوعية والتواصل المجتمعي التابعين للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية، بأهمية وأساليب الوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية، مع التعريف بخدمات مبادرات «100 مليون صحة»، والتوعية بأهمية المشاركة والاستفادة منها، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية الصحة النفسية، والخدمات التي توفرها عيادات ومستشفيات ووحدات الأمانة العامة للصحة النفسية، وذلك بمحيط المكتبة.

وأشار «عبدالغفار» إلى توقيع الفحص الطبي وتقديم العلاج بالمجان على 500 مواطن،  من خلال 4 فرق طبية  متنقلة تمركزت في مكتبة الإسكندرية خلال انعقاد المؤتمر، وقدمت خدمات مبادرات الصحة العامة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، تحت شعار «100 مليون صحة»، متضمنة مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة النفسية.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين على مكتبة الإسكندرية خلال فترة انعقاد المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية في الفترة من 18 حتى 20 أبريل، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان، لتكثيف الخدمات الطبية للمواطنين، خلال التجمعات.

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