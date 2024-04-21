"عائدين من سوهاج".. 17 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - السويس

أصيب 17 شخصاً، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة - السويس". ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقت إدارة إسعاف السويس بلاغاً من قائدي السيارات يفيد بانقلاب ميكروباص قبل كمين الكيلو 109 اتجاه السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، سيارات الإسعاف من نقاط التمركز القريبة إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت التحقيقات الأولية أن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات وراء السبب في انقلاب السيارة التي كانت تقل ركاباً عائدين من محافظة سوهاج إلى السويس.

وأعلن الدكتور مصطفى غنيمة، مدير المجمع الطبي، عن رفع حالة الاستعداد القصوى واستدعاء الأطقم الطبية لقسم الطوارئ لاستقبال المصابين.

أفاد مصدر طبي بمجمع السويس أن الإصابات تراوحت بين متوسطة وخطيرة، وتنوعت بين سحجات وكدمات وكسور في الأطراف، ونزيف داخلي من آثر الارتطام داخل السيارة، وكسور في العمود الفقري.

وخضع المصابون للفحص الطبي والتشخيص قبل توزيعهم على الأقسام الداخلية لتلقي العلاج، مع تجهيز الحالات الحرجة للخضوع لعمليات جراحية بشكل عاجل.