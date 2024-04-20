إل جي تطلق حملة توعية بالفصائل المهددة بالانقراض



احتفالاً بيوم الأرض لعام 2024، كشفت إل جي إلكترونيكس عن إطلاق تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد عبر لوحات الإعلانات الخاصة بالشركة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك بهدف تسليط الضوء على الفصائل والحيوانات المعرضة للخطر و المُهددة بالانقراض.

تهدف السلسلة البصرية التى من المُقرر استمرارها حتى نهاية عام 2024 بشراكات مع كل من Discovery Education والاتحاد الوطنى للحياة البرية المعنى إلى التركيز على زيادة وعى الطلاب منذ الروضة و حتى المرحلة الثانوية بمبادرات الحفاظ على البيئة المختلفة.



من خلال الكشف عن لوحات الإعلانات الديناميكية الخاصة بالشركة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، تقدم إل جي حملة رقمية خارجية لعرض محتوى بصرى يهدف لتسليط الضوء على فصائل الحيوانات الأكثر عرضة للخطر والمُهددة بالإنقراض بجانب الفصائل المستعادة التى تحتاج إلى حماية مستمرة.

ومن المقرر أن يتم تسليط الضوء على مجموعة فصائل و أنواع مُختلفة من الحيوانات عبر السلسة البصرية على مدار العام، بدءاً بالنمر الثلجى، النسر الأصلع، أسد بحر غالابوس و وصولاً إلى حيوان الرنة، لتقوم السلسة البصرية المُشوهة بتصوير كل حيوان على حدا بتأثير ثلاثى الأبعاد مُذهل ليبدو و كأنه يمتد إلى خارج العرض الفعلي للوحة .



ومن خلال الشراكات مع كلاً من Discovery Education والاتحاد الوطنى للحياة البرية، تطلق شركة إل جي برنامجا تعليميا للطلاب بدءاً من مرحلة الروضة و حتى الصف الثانى عشرحول الفصائل المعرضة للخطر و المُهددة بالإنقراض تزامناً مع عرض كل فصيلة على لوحات الإعلانات فى تايمز سكوير، و ذلك بهدف زيادة وعى الطلاب فى مُختلف المراحلة الدراسية بالصفات الفريدة لتلك الفصائل، ما يُميز كل منها عن غيرها وأهميتها فى الحفاظ على نظام بيئى صحى، على أن تقوم إل جي بتوزيع مناهج دراسية تتوافق مع المعايير التعليمية للطلاب و المعلمين فى كافة أنحاء الولايات المُتحدة.



بالإضافة إلى ذلك، يستضيف مجمع الإبتكار التابع ل إل جي إلكترونيكس فى نيوجيرسى معرضLife’s Good ليوم الأرض فى 22 أبريل، ليتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات الهادفة لتسليط الضوء على أهمية الأتشطة و المُماراسات المُستدامة. كما سيوفر المعرض و بالشراكة مع الإتحاد الوطنى للحياة البرية، مجموعة من المعلومات القيمة و الإرشادات حول أفضل الحلول المُستدامة و كيفية الوصول بمساحتك الشخصية للحياة البرية المُعتمدة.



بجانب تلك الفاعليات، تعمل ايضاً إل جي على تحويل كل يوم إلى يوم الأرض، و ذلك من خلال تطويرها للمنتجات الأكثر إبتكاراُ و الموفرة للطاقة التى تضمن للمستهلك كفاءة استهلاك الطاقة و بالنالى تحقيق المُماراسات المُستدامة المُستهدفة.