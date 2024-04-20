ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. والعظمى تصل لـ41 درجة في القاهرة

تُشير توقعات الطقس إلى أنّ مصر ستشهد خلال الأيام المقبلة موجة حارة ستصل فيها درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق، مما يستدعي اتخاذ خطوات للوقاية من مخاطر هذه الموجة، خاصة مع الفئات المُعرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

الهيئة العامة للأرصاد تحذر

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحاتها الأخيرة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال فترة النهار على معظم مناطق الجمهورية المصرية.

وأوضحت، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى 32 درجة في القاهرة، في حين قد تصل إلى 36 درجة في المناطق الجنوبية.

وأشارت غانم، إلى أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبسبب هذا التأثير، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تتعرض المناطق الجنوبية لأجواء شديدة الحرارة.

وأوضحت، أن مع بداية ساعات الليل، يتوقع أن تصبح الأجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح التي لن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

هذه التوقعات تأتي في إطار الرصد المستمر للأحوال الجوية في مصر، وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين باتباع الإرشادات والتحذيرات الصادرة عنها لتجنب التعرض للظروف الجوية القاسية وضمان سلامتهم.

درجة الحرارة تصل 41 في القاهرة

ووفقا لموقع weather يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ذروتها الأربعاء المقبل حيث تصل إلى 41 درجة.

نصائح للوقاية من مخاطر موجة الحر