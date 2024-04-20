ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. والعظمى تصل لـ41 درجة في القاهرة

تُشير توقعات الطقس إلى أنّ مصر ستشهد خلال الأيام المقبلة موجة حارة ستصل فيها درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق، مما يستدعي اتخاذ خطوات للوقاية من مخاطر هذه الموجة، خاصة مع الفئات المُعرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
الهيئة العامة للأرصاد تحذر
وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحاتها الأخيرة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال فترة النهار على معظم مناطق الجمهورية المصرية.
وأوضحت، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى 32 درجة في القاهرة، في حين قد تصل إلى 36 درجة في المناطق الجنوبية.
وأشارت غانم، إلى أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبسبب هذا التأثير، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تتعرض المناطق الجنوبية لأجواء شديدة الحرارة.
وأوضحت، أن مع بداية ساعات الليل، يتوقع أن تصبح الأجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح التي لن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
هذه التوقعات تأتي في إطار الرصد المستمر للأحوال الجوية في مصر، وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين باتباع الإرشادات والتحذيرات الصادرة عنها لتجنب التعرض للظروف الجوية القاسية وضمان سلامتهم.
درجة الحرارة تصل 41 في القاهرة
ووفقا لموقع weather يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ذروتها الأربعاء المقبل حيث تصل إلى 41 درجة.
نصائح للوقاية من مخاطر موجة الحر
- شرب الكثير من الماء: يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، مع الحرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.
- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة: تُساعد الملابس الفاتحة اللون والفضفاضة على عكس أشعة الشمس وتقليل الشعور بالحرارة.
- قضاء فترات طويلة في الظل: يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من 10 صباحًا إلى 4 مساءً.
- استخدام مكيف الهواء: يُمكن استخدام مكيف الهواء للحفاظ على برودة المنزل، مع الحرص على تهوية الغرف بشكل دوري.
- تناول وجبات خفيفة: تُساعد الوجبات الخفيفة على الشعور بالراحة وتجنب الشعور بالثقل.
- تجنب النشاط البدني الشاق: يُنصح بتأجيل النشاط البدني الشاق حتى ساعات المساء أو الصباح الباكر، مع الحرص على شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد النشاط.
- رعاية كبار السن والأطفال: يجب على كبار السن والأطفال شرب المزيد من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.
- مراقبة علامات الإجهاد الحراري: تشمل علامات الإجهاد الحراري التعرق الشديد والدوار والصداع والغثيان، وفي حال ظهور هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب فورًا.
- استخدام مظلة أو قبعة عند الخروج من المنزل.
- الحرص على تهوية المنزل بشكل دوري.
- استخدام مناشف مبللة لتبريد الجسم.
- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم.