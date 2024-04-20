خاص.. سمية الخشاب: صلاح السعدني "هو اللي اكتشفني وقدمني في بداياتي"

نعت النجمة سمية الخشاب، الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وقالت الخشاب، "إن الساحة الفنية فقدت عمودا من أعمدة الفن المصري، فهو تاريخ وصاحب بصمة كبيرة لم تنسَ قط، ومتواجد في قلوب وأذهان محبيه وعشاقه".

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز": “منذ علمي بخبر وفاة عمدة الدراما العربية، أشعر بصدمة شديدة وأعيش حالة شديدة من الحزن”، مؤكدة: "الفنان الكبير الراحل هو الذي اكتشفني وقدمني في بدايتي الفنية ووقف بجانبي كثيراً ويجمعني به ذكريات ومواقف لا تعد ولا تحصى".

وتابعت: “كان دائمًا يتحدث معي ويقول لي بالمعني الدراج" (أنتي هتبقي شمعة يعني هتكويني نجمة)”، لافتة إلى أنه كان يتسم بالتواضع والرقي في التعامل ولديه بساطة في التعامل مع كل من حوله والجميع يعشقونه، خاتمة حديثها، "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

يذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني قد رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، حيث أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأعمال التي تظل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.