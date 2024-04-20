صلاح السعدني .. "عمدة الدراما" يطوّق قلوب النساء

لم يدخل قلوب النساء من باب الوسامة لكنه احتل قلوبهن من باب المجدعة والثقافة وقوة الشخصية، قطع المسافة ذهابا وإيابا بين بطلات أعماله بين ما أحبهن وما أحبوه.

حار قلبه بين توحيدة ونوارة وبين نازك السلحدار ما يجعله فتى أحلام العديد من الفتيات لكن العمدة "سليمان غانم" في مسلسل ليالي الحلمية هو الذي منحه لقب عمدة الدراما المصرية فمنذ ساعات ماضية اتصدم الوسط الفني بخبر رحيل الفنان "صلاح السعدني" عن عمر يناهر 81 بعد مسيرة سينمائية وتليفزيونية ومسرحية حافلة فهو حالة فنية نادرة وفريدة في الفن المصري لا يمكن تكرارها.

قدم “السعدني” أشهر الشخصيات التي تظل علامة فارقة في تاريخ الشاشة الصغيرة وأشهرها "سليمان غانم " في ليالي الحلمية ،"حسن النعماني " في أرابيسك ، "عبد القادر " في الناس في كفر عسكر ، و"العقاد " في الباطنية وغيرهم من الأعمال الفنية التي لا تعد ولا تحصي وأثري بها الساحة وعلي الصعيد الشخصي رفع السعدني شعار أمراة واحدة تكفي علي النقيض في كثير من الأعمال الفنية فأحب كثيرين وأحبهن كثيرات وترصد البوابة نيوز في هذا التقرير نساء في حياة عمدة الدراما.

بهيجية وفوزية ونازك في الباطنية

تدور أحداث المسلسل في حي الباطنية حول تاجر مخدرات يدعى (إبراهيم العقاد) الذي جسده الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني متزوج من ثلاث سيدات وهن لوسي وميمي جمال وهياتم وكان العقاد يعشق لوسي أكثر زوجاته أما زوجاته الأخريات كانوا واقعين في حبه وكان يمتلك مغلقًا للخشب كستار لتجارة المخدرات، تخرج ابنته عن طاعته، لتتزوج بضابط شرطة، بينما يقع ابنه بحب فتاة فقيرة تدعى (وردة) يتزوجها عرفيًا، ليفرقهما الأب، فتسعى وردة للإنتقام، وتتصاعد الأحداث.

الفنا

فطوم في الناس في كفر عسكر

تدور أحداث المسلسل حول عائلتين بينهما صراع كبير حول الأرض والأصل والجذور والسلطة، الأولى عائلة (عوف) والتي هي صاحبة الأرض والأصل، والعائلة الثانية هي عائلة (شلبي) والتي كانت تعمل كمرتزقة في البلد، وعن طريق أساليب غير قانونية تمكنوا من استغلال ضعف نفوس في الكفر، كما حاولوا أن يصنعوا لأنفسهم تاريخا في المدينة وأثناء أحداث المسلسل وقعت فطوم والتي تجسدها الفنانة دلال عبد العزيز في حب عبد القادر الذي يجسده الفنان صلاح السعدني وتتوالي أحداث المسلسل .

نازك السلحدار في ليالي الحلمية

تدور الأحداث حول الصراع بين سليم البدري (يحيى الفخراني) والعمدة سليمان غانم (صلاح السعدني) واستفادة نازك السلحدار (صفية العمري) من هذا الصراع بما يخدم أهدافها الخاصة، حيث قدوم سليمان غانم من الأرياف من أجل الثأر لوالده عبد التواب غانم الذي مات في السجن بسبب إسماعيل البدري والد سليم وأثناء أحداث المسلسل وقع العمدة سليمان في حب نازك السلحدار

توحيدة في أرابيسك

تدور أحداث المسلسل حول حسن أرابيسك فنان الأرابيسك المصري الذي تعرض لبعض الأحداث افقدته توازنه فأهمل عمله وورشته إلا أنه في نفس الوقت كان محافظ على فنه الذي احبه وورث مهارته فيها من أجداده واتجه إلى المخدرات وصحبه السوء حتى جاءت له إحدى الفرص التي بدأت تخرجه من المتاهة وذلك عن طريق صديق له يعمل مهندس ديكورات وهي فرصه عمل لفيلا أستاذ أكاديمي في الطاقة النووية كان يعمل في أمريكا، وعاد ليستقر في مصر ولكن تحدث عدة مفارقات هي وقوع توحيد والتي تقوم بتجسيدها هالة صدقي في حبه ثم تتوالي أحداث المسلسل

زنوبة في بين القصرين

يتعرض المسلسل لما كانت عليه الأحوال السياسية والاجتماعية قبل قيام ثورة 1919 ، من خلال التمركز حول حياة أفراد عائلة (السيد أحمد عبد الجواد) (محمود مرسي) ، والتفاوت الشديد بين الشدة والحزم التي يتبعهما السيد مع عائلته ، وحياة اللهو والترف التي يحياها بمفرده ليلا وأثناء أحداث المسلسل تقع معالي زايد في حب صلاح السعدني.