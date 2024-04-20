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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تعليق الرحلات الجوية بثاني أكبر مطارات الدنمارك بعد تهديدات بوجود قنبلة

مطار بيلوند
مطار بيلوند
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أعلنت السلطات الدنماركية تعليق الرحلات الجوية بمطار "بيلوند" بوسط الدنمارك، ثاني أكبر مطارات البلاد، بعد ورود تهديدات بوجود قنبلة؛ مما أدى إلى إخلاء المطار.
وأعلنت الشرطة الدنماركية في بيان نشرته صحيفة (ذا لوكال) الدنماركية اليوم السبت اعتقال شخص على خلفية هذه التهديدات. وقالت: "عقب إنذار بشأن وجود قنبلة في مطار بيلوند، ألقت الشرطة في جنوب شرق جوتلاند، القبض على رجل".
ولم يتم تحديد وقت بعد لاستئناف الرحلات الجوية بمطار "بيلوند".

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