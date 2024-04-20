مستقبل وطن: صناعة إطارات السيارات رسالة تأكيد للمستثمر المحلي والأجنبي بدعم الدولة للصناعة

أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توطين الصناعة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، منوها أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصانع إطارات السيارات تحمل رسالة تأكيد واضحة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي أن الدولة تدعم بكل قوة من يريد أن يعمل لصالح مصر.

وأضاف المهندس تامر الحبال في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد أن على رأس أولويات الدولة قطاعاتها الإنتاجية.

وأشار الحبال إلى أن صناعة إطارات السيارات من الصناعات الحيوية في العديد من الاقتصادات الوطنية، حيث تمثل قطاعًا مستقلاً يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

وأوضح الحبال أن مثل هذه الصناعات تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل واسعة النطاق، وتدعم قطاعات مختلفة مثل اللوجستيات والتوزيع والتسويق.

ولفت الحبال إلى صناعة إطار السيارات تسهم في تعزيز التكنولوجيا والبحث والتطوير ، يعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، مجمع مصانع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مُصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.