في ذكرى وفاة «الخال».. مطربون تغنوا من كلمات الأبنودي

تمر اليوم الأحد، 21 أبريل، ذكرى رحيل شاعر العامية "عبد الرحمن الأبنودي"، والذي وافته المنية فى مثل هذا اليوم 2015 عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وتم دفنه بقرية الضبعية، بمدينة الإسماعيلية.

ولد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدًا في شارع بني على حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثّر بها، وأرملته هى المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور.

أشهر أعمال الخال

ومن أشهر أعمال الأبنودي، السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولمؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب أيامي الحلوة، ويحكي فيه الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر، وله العديد من الدواوين الشعرية.

هؤلاء تغنوا من كلماته

غنى من كلمات "الأبنودي"، كبار المطربين، منهم رشدي والعندليب ونجاة وشادية وصباح ووردة وفايزة أحمد ومحمد منير وعلي الحجار.

كما كتب الأبنودي العديد من الأغاني، لنجوم الطرب من أشهرها، عبد الحليم حافظ: "عدى النهار، المسيح، أحلف بسماها وبترابها، ابنك يقول لك يا بطل، أنا كل ما أقول التوبة، أحضان الحبايب، اضرب اضرب، إنذار، بالدم، بركان الغضب، راية العرب، الفنارة، يا بلدنا لا تنامي، صباح الخير يا سينا، أنا كل ما أقول التوبة، الهوا هوايا وغيرها"، ولمحمد رشدي: "تحت الشجر يا وهيبة، عدوية، وسع للنور، عرباوي"، افايزة أحمد: "يمّا يا هوايا يمّا، مال علي مال، قاعد معاي"، ولنجاة الصغيرة: "عيون القلب، قصص الحب الجميلة"، ولشادية: "آه يا اسمرانى اللون، قالى الوداع، أغاني فيلم شيء من الخوف"، ولصباح: "ساعات ساعات"، ولوردة الجزائرية: "طبعًا أحباب، قبل النهاردة، ولمحمد قنديل: "شباكين على النيل عنيكى"، ولماجدة الرومي: "جايي من بيروت، بهواكي يا مصر"، ولمحمد منير: "شوكولاتة، كل الحاجات بتفكرنى، من حبك مش بريء، برة الشبابيك، الليلة ديا، يونس، عزيزة، قلبي مايشبهنيش، يا حمام، يا رمان".

دوره فى الدراما المصرية

لم يكتفي شاعر العامية بالكتابة لكبار المطربين والنجوم، بل امتعنا بكتابة أغاني العديد من المسلسلات مثل "النديم"، و"ذئاب الجبل" وغيرها، وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وحوار فيلم الطوق والإسورة وكتب أغاني فيلم البريء وقد قام بدوره في مسلسل العندليب حكاية شعب الفنان محمود البزاوي، وشارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السناريو والحوار لفيلم الطوق والأسورة عن قصة قصيرة للكاتب يحيى الطاهر عبد الله.

جوائز الخال

حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز "الأبنودي" بجائزة محمود درويش للإبداع العربى للعام.