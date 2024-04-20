وزير الداخلية النمساوي: تكثيف التعاون مع صربيا ضد الهجرة غير الشرعية

أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، اليوم السبت، تكثيف التعاون مع صربيا، ضد الهجرة غير الشرعية إلى جانب استمرار التنسيق الأمني والشرطي.

وقال وزير الداخلية النمساوي في تصريحات له اليوم، إنه التقى سفير صربيا لدى النمسا ماركو بلاغوفيتش وتم الاتفاق على ضرورة حشد الجهود لمكافحة المهربين، لافتا إلى أن العمل المشترك حقق نجاحا في مجال الجريمة المنظمة وخاصة في مجال مكافحة الجريمة المتعلقة بالمخدرات.

وأشاد الوزير بقرار صربيا إنهاء الإعفاءات من التأشيرة للمواطنين الهنود والتونسيين، مشيرا أن هذه كانت خطوة مهمة في تعزيز مواءمة لوائح التأشيرات مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي.