الدفاع الروسية: إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الآلية مع الأخذ بعين الاعتبار خبرة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، مشيرا إلى أن المركز سيكون بمثابة رابطة لمختلف المؤسسات والمختبرات المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة.

وقال شويجو أثناء تفقده ميدان التدريب بمنطقة موسكو العسكري اليوم السبت، بحسب بيان للدفاع الروسية:" من الضروري تزويد المجموعات الهجومية بهذه الأنواع من الأسلحة من أجل التدمير الفعال لطائرات العدو المسيرة".

وأضاف البيان:" لقد عُرض على الوزير مجموعة متنوعة من المسيرات تتراوح حمولتها من 10 إلى 200 كيلوجرام، بما فيها طائرة "كوادكوبتر" الهجومية الواعدة المجهزة بأحدث التقنيات لاستخدام أنواع مختلفة من الذخيرة اعتمادًا على المهام الموكلة إليها وتكييفها للعمل حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".