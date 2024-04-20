أوكرانيا: تسجيل 102 اشتباك مع القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية

السبت 20/أبريل/2024 - 10:11 ص

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 102 اشتباك بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /السبت/ - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 67 غارة جوية و29 ضربة صاروخية و67 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.. موضحة أن القوات الأوكرانية شنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية.