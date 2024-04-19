مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعى الفنان الكبير صلاح السعدني

نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم، ومن جانبه ذكر الأمير أباظة رئيس المهرجان بمزيد من الحزن والاسي، فقدت مصر وفقد الفن العربي واحدا من أبرز أبناءه الذين قدموا عطاءا فنيا وانسانيا لايمكن أن ينسي، سيظل الفنان الكبير صلاح السعدني علامة بارزة في تاريخ الفن والإنسانية.

واضاف رحم الله عمدة السينما والفن المصري الفنان الكبير صلاح السعدني بقدر مااعطي لفنه ووطنه، برحيله فقدنا نجما كبيرا وانسانا نبيلا وفنانا راقيا لا يعوض يذكر أن الصورة من تكريم مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثامنة والعشرين 2012 برئاسة الناقد السينمائي د. وليد سيف ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي.

ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وهما ينعيان هذا الفنان الكبير فإنما ينعيان فيه عطاء فني وإنساني استمر أكثر من نصف قرن كان خلالها صوت الوطن وصوت الحرية من خلال فنه وبصمته الخاصة التي ستظل باقية مابقيت الإنسانية.

خالص العزاء لجمهوره من المحيط الي الخليج ولمحبيه وذويه وأسرته الكريمة وخالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة رحم الله الفنان الكبير صلاح السعدني.