غدا.. مكتبة المستقبل تناقش فيلم "المريخي"

تنظم مكتبة المستقبل، فى الساعة الرابعة من مساء غد السبت عرض ومناقشة فيلم المريخي The Martian، الفيلم خيال علمي أمريكي إنتاج 2015 من إخراج ريدلي سكوت ومن بطولة مات ديمون ومأخوذ عن رواية المريخي للكاتب آندي ويرب.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان عرض ومناقشة فيلم المريخى يأتي في اطار البرنامج الثقافى والادبى والفنى التى تطلقه جمعية مصر الجديدة في كافة المنصات الابداعية والثقافية التابعة للجمعية والتى تهدف الى تنمية الفكر والابداع التى توجه لكافة اطياف المجتمع مساهمة في تكوين الانسان المصرى على اسس منهجية سليمة ليشارك في التنمية المستدامة.

تدور أحداث الفيلم أثناء مهمة بشرية لكوكب المريخ، حيث يتم اعتبار رائد الفضاء مارك واتني (مات ديمون) في عداد الموتى، بعد عاصفة رهيبة دفعت طاقمه للتخلي عنه، لكن (واتني) ينجو ليجد نفسه تقطعت به السبل وحيدًا في كوكب ذي بيئة معادية، وبإمدادات هزيلة يجب عليه الاعتماد على ما لديه من براعة وذكاء وشجاعة لكي يستمر على قيد الحياة.